Presidente da Câmara do Funchal pela segunda vez em isolamento

O presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, está pela segunda vez em isolamento profilático preventivo, depois de ter contactado com uma pessoa infetada pelo vírus SARS-CoV-2, informou hoje a autarquia.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que o presidente, Miguel Silva Gouveia, se encontra em isolamento profilático preventivo, na sequência de um contacto com uma pessoa que testou positivo à covid-19 e cujo resultado foi conhecido esta manhã", lê-se na informação divulgada pelo seu gabinete.

No mesmo documento é referido que o autarca da coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!) "seguiu todas as orientações transmitidas pela linha SRS24 desde que tomou conhecimento da situação".

Miguel Silva Gouveia está a "aguardar por novas diligências por parte das autoridades de saúde regionais".

Segundo o comunicado da autarquia, Miguel Silva Gouveia não apresenta sintomas e "continua a trabalhar com normalidade a partir de casa".

Quinta-feira decorre a reunião semanal do executivo da Câmara do Funchal, estando previstas declarações à comunicação social por telefone ou videoconferência.

Esta é a segunda vez que Miguel Silva Gouveia tem de cumprir isolamento profilático, tendo já acontecido em 23 de fevereiro deste ano.

De acordo com os dados divulgados na terça-feira pela Direção Regional da Saúde, a Madeira diagnosticou 17 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, todos de transmissão local, e registou 48 recuperações.

A região passou assim a contabilizar 8.774 casos confirmados de covid-19 desde 16 de março de 2020, 8.422 doentes recuperados e 71 óbitos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.951 pessoas dos 831.645 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

