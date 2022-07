Patrícia e Sara, sócias-gerentes de um cabeleireiro e pronto-a-vestir do Porto, têm o hábito de fazer diretos no Facebook para mostrar as novidades da sua loja e fazer algumas vendas online. Qual não foi o seu espanto quando no domingo à noite o Presidente da República lhes decidiu fazer uma visita.Marcelo Rebelo de Sousa apareceu na Loja PatySaraWoman, Rua dos Vanzeleres, perto da Casa da Música no Porto, já fora do horário de funcionamento. Bateu à porta e surpreendeu as duas comerciantes e amigas. vídeo em direto que estavam a fazer naquele momento.