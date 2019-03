Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente Marcelo promulga diploma dos docentes

Governo mantém os dois anos, nove meses e 18 dias. Professores prometem luta no Parlamento e na rua.

Por Rogério Chambel e Susana Pereira Oliveira | 08:54

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que repõe dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado aos professores.



O Presidente sugere aos partidos que suscitem a apreciação do diploma na Assembleia da República e procurem "fórmulas que não questionem os limites do Orçamento para 2019".



"Tendo falhado as negociações, se o Presidente da República não promulgasse o diploma, isso poderia conduzir a deixar os professores sem qualquer recuperação na carreira durante o ano 2019", lê-se numa nota divulgada no site da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa tinha vetado inicialmente o diploma, a 16 dezembro do ano passado, exigindo a abertura de um processo negocial.



Em declarações ao CM, Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, disse que o "Governo aprovou um roubo de 6 anos e meio de vida aos professores, pois acha que trabalham menos ou têm menos direito", prometendo continuar no Parlamento a luta pela reposição integral do tempo de serviço (nove anos, quatro meses e dois dias).



"Queremos encontrar uma solução", sublinha.



A resposta dos professores passa também pela rua. Para dia 23 está marcada uma manifestação em Lisboa.