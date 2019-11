Primeira cirurgia robótica para remover nódulos da tiróide realizada com sucesso

DISCURSO DIRETO

Nuno Pinheiro, cirurgião na CUF Descobertas



CM: Quais as vantagens deste método para o doente?

- Em comparação com a cirurgia convencional, existe uma grande vantagem estética, uma vez que a cirurgia é feita pela axila, não ficando a cicatriz visível.



- Como é a recuperação?

- Excelente. Alta às 24 horas sem queixas, sem alterações da voz, sem hematomas e com uma pequena cicatriz na axila - cerca de cinco centímetros.



-A robótica poderá ser útil noutras áreas?

-Sem dúvida. Já tem evoluído muito com um leque de opções em variadas especialidades: urologia, cirurgia colo retal, ginecologia, etc.

A primeira cirurgia robótica realizada em Portugal para a remoção de nódulos da tiroide foi realizada esta semana no Hospital CUF Infante Santo, em Lisboa. Uma mulher, de 47 anos, a quem foi detetado um nódulo benigno no lobo esquerdo da glândula, com cerca de quatro centímetros , foi operada com sucesso na terça-feira.O sistema cirúrgico robótico pioneiro, que resulta dos mais recentes avanços na tecnologia digital para a área da Saúde, foi manipulado por Carlos Leichsenring e Nuno Pinheiro, cirurgiões portugueses, em parceria com Menno Vriens, professor do Centro Médico e Universitário de Utrecht, da Holanda.O investigador apoia os cirurgiões portugueses na adaptação à técnica, desenvolvida pela equipa de cirurgia endócrina do Hospital CUF Descobertas. "A cirurgia correu muito bem, de uma forma tranquila, sem sobressaltos. Demorou cerca de hora e meia", revelou aoo médico Nuno Pinheiro, que frisou terem sido conseguidos "todos os objetivos terapêuticos indicados neste caso".A tiroidectomia robótica traz vantagens cirúrgicas e pós-operatórias notórias: permite retirar nódulos, sem deixar cicatriz visível, de forma segura e eficaz, assim como a melhor visualização das estruturas do pescoço e precisão de movimentos cirúrgicos.O robô, denominado DaVinci, tem, entre os vários componentes, uma consola com visão ampliada e imagem em 3D, a partir da qual um cirurgião manipula os braços robotizados. É apenas necessária uma incisão de cinco centímetros na axila. Na prática, toda a cirurgia é efetuada à distância pelo médico que opera a consola, coadjuvado por um outro cirurgião, que permanece junto ao doente.