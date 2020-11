Prisões e Centros Educativos com 374 casos positivos de Covid-19

O universo das prisões e centros educativos, num total de cerca de 20 mil pessoas, regista esta quarta-feira 374 casos positivos de covid-19, segundo um ponto da situação divulgado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Numa informação divulgada na terça-feira davam-se conta de 380 casos positivos.

Na informação divulgada esta quarta-feira a DGRSP especifica os casos positivos de covid-19 e diz que há a registar 176 casos recuperados, sendo 100 de trabalhadores, 72 de reclusos e quatro de jovens internados em Centros Educativos.

No balanço, a DGRSP especifica que os dados sobre os casos positivos no Estabelecimento Prisional de Lisboa (93 reclusos e seis trabalhadores), no Estabelecimento Prisional de Guimarães (23 reclusos e tês trabalhadores) e no Estabelecimento Prisional de Tires (148 reclusas positivas, duas crianças que se encontram com as suas mães e oito trabalhadores) se mantêm inalterados.

E diz que os testes realizados no dia 16 aos trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Guimarães deram todos resultados negativos.

Quanto aos testes no Estabelecimento Prisional de Tires, nos dias 16 e 17 (respetivamente, às reclusas que haviam acusado negativo e aos casos positivos para critérios de alta), "também em nada alteraram os valores e diagnósticos anteriormente referidos".

A DGRSP explica ainda no balanço que dos 374 casos positivos entre trabalhadores, reclusos e jovens nos Centros Educativos, 81 são trabalhadores e 291 são reclusos, a que se juntam duas crianças filhas de reclusas.

Dos 81 trabalhadores, a maior, parte, 52 são guardas prisionais. Quanto aos 291 reclusos os casos estão concentrados nos estabelecimentos prisionais de Tires, Lisboa e Guimarães.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.632 pessoas dos 236.015 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.