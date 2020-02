Privados a gerir o Parque Mayer

O projeto de Câmara de Lisboa que irá limitar o trânsito automóvel na Baixa- Chiado a partir do verão prevê o lançamento de um concurso público internacional para requalificação e exploração do Parque Mayer.Com a intervenção "conclui-se um processo que se arrasta" desde 2004, e que a autarquia espera que venha sarar "uma cicatriz que existe no património urbano e cultural da cidade", lê-se no relatório técnico que suporta a implementação da Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER).O documento estipula que deverá ser salvaguardado que o critério de adjudicação "nada terá a ver com questões financeiras e economicistas, privilegiando a qualidade da proposta cultural".O projeto para o Parque Mayer deverá recuperar a sua memória, "reinventando um polo cultural de excelência", não equacionando a venda do espaço, cuja propriedade municipal não será alienada. Deve evitar-se que a recuperação da zona seja "contaminada pelo atual estado do mercado imobiliário no centro da cidade".Esta quinta-feira, o presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, considerou a ZER "uma ideia virtuosa, que pode ser morta se os detalhes não forem considerados, nomeadamente o direito de atravessamento a todos os residentes da freguesia, seja em que direção for".Um estudo revela que quase 60% dos visitantes da Baixa-Chiado e Príncipe Real utilizam transportes públicos e apenas 17% usam o carro.