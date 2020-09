Produção de sal marinho aumenta 13% no Algarve

O Algarve produz mais de 95% de todo o sal marinho do País, contando com mais de três dezenas de salinas em atividade, que ocupam quase mil hectares. No ano passado, a produção na região aumentou cerca de 13%. A atividade renasceu nos últimos anos, assumindo já o papel importante, sobretudo no concelho de Castro Marim.Segundo dados divulgados pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, no ano passado, a produção no Algarve atingiu 102 292 toneladas, o que se traduz em mais 12 mil do que no ano anterior. No entanto, só uma pequena quantidade é considerado sal marinho tradicional - obtido da evaporação da água do mar, em resultado do calor do sol e vento, em salinas tradicionais e com colheita manual. O produto mais valioso é a flor do sal, que rende sete a oito vezes mais do que o sal marinho tradicional.Este ano, a produção da flor do sal "quase igualou" a do ano passado, mas a do sal "está mais baixa", explica ao CM Luís Rodrigues, da cooperativa Terras de Sal, de Castro Marim, adiantando que, "apesar do calor, tem havido muita humidade". Existe, no entanto, a esperança que setembro possa ser ainda um mês "forte".Atualmente, a atividade já assume um peso significativo em Castro Marim. "Há uns 15 anos havia três pessoas a trabalhar e hoje já são umas 50 ou 60", salienta Filomena Sintra, vice-presidente da autarquia local.Esta responsável realça a grande importância das salinas existentes no concelho "para a biodiversidade". E considera que "a valorização do produto está a contribuir para a própria valorização da profissão".