Produtores não conseguem escoar a batata

A pandemia causada pela Covid-19 veio desorganizar o mercado da batata, provocando uma diminuição do consumo e travando as exportações, o que está a prejudicar os produtores nacionais. A colheita da batata nova e para consumo imediato já começou, mas o preço por quilo é inferior aos custos de produção."É uma calamidade, andamos meio ano a produzir para perdermos dinheiro", disse esta quarta-feira aoo produtor Joaquim Maria, adiantando que o preço por quilo "não vai além de dez a doze cêntimos". "Devia ser "acima de vinte cêntimos, para deixar alguma margem para nós, somos pequenos agricultores e também precisamos de comer e não só", defendeu."A pandemia afetou muito a restauração e a hotelaria e também desorganizou a exportação para a Europa, que está parada", explicou Humberto Bizarro, técnico da organização de produtores Hortapronta.A produção de batata deve este ano atingir as 450 mil toneladas. O consumo per capita em Portugal ronda os 93 quilos.A batata nacional "é muita e de qualidade", disse ao CM Sérgio Ferreira, presidente da Porbatata - Associação da Batata de Portugal, apelando ao consumo.A batata "é uma excelente fonte de nutrientes, é muito saudável e pode ser cozinhada de diferentes maneiras", defende o presidente da Porbatata.