Fernando Silvestre, de 54 anos, professor de Educação Moral e Religião Católica, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, começa a ser julgado a 21 de novembro, no Tribunal de Guimarães, acusado de 87 crimes de abuso sexual a 15 alunas.As vítimas, com idades entre os 15 e os 17 anos, foram abusadas durante as aulas de Moral e nos ensaios do grupo de Teatro que o docente criou na mesma escola.