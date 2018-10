Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo aquece guerra com professores

Executivo não cedeu e decidiu que docentes vão recuperar dois anos, 9 meses e 18 dias.

Por Edgar Nascimento | 01:30

Na véspera do Dia Mundial dos Professores, o Governo decidiu ‘premiar’ os milhares de docentes com a aprovação do decreto-lei que define que a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado.



Uma medida que vai contra a exigência da classe -queriam ver contabilizados 9 anos, 4 meses e dois dias- e que abriu uma ‘guerra’ na geringonça.



Paula Santos, deputada do PCP, quer o ministro Tiago Brandão Rodrigues no Parlamento "com caráter de urgência", acusando o Governo socialista de terminar "unilateralmente as negociações", o que considera uma intenção "ilegítima e injusta".



Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, afirma que "o tempo do Governo já passou" e que "agora é o tempo do Presidente da República decidir se vai promulgar ou não este erro". Já o partido ecologista Os Verdes acusa o executivo de António Costa de "claramente abrir uma guerra com os professores e outras carreiras".



Já as estruturas sindicais, no último dos quatro dias de greve, reagiram com dureza. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, diz que o decreto-lei "é uma declaração de guerra" e que confirma "a prepotência e inflexibilidade" do Governo.



João Dias da Silva, da FNE, garante que os sindicatos estão preparados para recorrer aos tribunais e avançar com "novas formas de contestação".



Milhares manifestam-se hoje em Lisboa

A decisão do Governo deverá ter o condão de mobilizar ainda mais professores para a manifestação nacional que se realiza hoje em Lisboa, para assinalar o Dia Mundial dos Professores.



O protesto começa às 15h00 na Alameda D. Afonso Henriques, desfilando depois pela avenida Almirante Reis em direção ao Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço. A manifestação obrigará ao corte de trânsito em várias zonas da cidade.



Ministro diz que Governo foi "flexível"

O ministro Tiago Brandão Rodrigues explicou o decreto-lei resulta de um processo negocial em que "o Governo foi flexível e apresentou uma proposta" e que os sindicatos "foram inflexíveis".



"Muitos docentes vão poder acelerar as suas progressões já a partir de 1 de janeiro", frisou.



SAIBA MAIS

23

Os pedidos de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do decreto-lei pode ser feito por um mínimo de 23 deputados. O BE tem 19, o PCP tem 15 e o PEV tem 2. PS conta 86 deputados e o PAN tem um. À direita, PSD tem 89 e CDS-PP tem 18.



Escalões

Em 2019, segundo contas do Governo, devem subir de escalão 13 264 professores. No entanto, só 1116 é que deverão ter aumento salarial em função da recuperação do tempo de serviço congelado.