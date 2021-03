Professores e funcionários vão ser contactados na quarta-feira para vacina contra a Covid-19

Os cerca de 78.700 professores e funcionários do pré-escolar, primeiro ciclo e "Escola a Tempo Inteiro" vão ser contactados na quarta-feira com informação sobre hora e local onde poderão ser vacinados contra a Covid-19, anunciou o Ministério.

"O processo de vacinação do pessoal docente e pessoal não docente, dos estabelecimentos públicos e privados, recorrendo à vacina da AstraZeneca (...) terá início no fim de semana de 27 e 28 de março de 2021, com profissionais da educação pré-escolar, do primeiro ciclo do ensino básico e da "Escola a Tempo Inteiro", anunciou o gabinete de imprensa do Ministério da Educação (ME) em comunicado.

A convocatória para a vacinação, através de SMS, será efetuada pelos serviços do Ministério da Saúde e a vacina poderá ser tomada nos centros de saúde, escolas ou centros de vacinação Covid-19, consoante o universo em causa.

As pessoas contactadas devem responder se pretendem ou não ser vacinadas até quinta-feira explica o ME no comunicado. Caso não o façam ou recusem esta vacina, perdem a prioridade na vacinação.

Segundo o planeamento da 'task force' que coordena o processo de vacinação, nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas, o processo será feito nos centros de saúde.

Nos concelhos onde se prevê a vacinação de entre 250 e 500 pessoas, o processo será realizado nas escolas. Nos locais com mais de 500 pessoas, a escolha recaiu nos Centros de Vacinação Covid.

O ME alerta ainda os profissionais de educação que não sejam contactados para a importância de avisar a direção do respetivo estabelecimento de ensino, para que a escola envie a informação à direção de serviços regional, "a fim de ser elaborada uma lista e enquadrada(s) a(s) situação(ões) numa futura fase de vacinação".

"Da informação recolhida devem constar, imprescindivelmente, o nome, número de utente do SNS, data de nascimento e número de telemóvel. Quando o local de vacinação for uma escola, o respetivo diretor será contactado pelos serviços de saúde", acrescenta o Ministério da Educação.

No total, a 'task force' prevê vacinar cerca de 280 mil professores e pessoal não docente desde creches até ao ensino secundário.

De acordo com a estrutura de coordenação, os profissionais dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário começam a ser vacinados no fim de semana de 10 e 11 de abril, podendo o processo ser prolongado por mais fins de semana caso haja necessidade.

Em 10 de março, a Direção-Geral da Saúde incluiu nos grupos prioritários da fase 1 para a vacina contra a Covid-19 os professores e o pessoal não docente, do setor público e privado, e a vacinação dos profissionais do pré-escolar e 1.º ciclo deveria ter arrancado no passado fim de semana.

No entanto, a suspensão da administração da vacina da AstraZeneca ditou o adiamento da vacinação, que vai começar a partir de sábado.