Professores em protesto exigem apoio dos partidos

Política para o ensino contestada em frente ao Parlamento.

Por João Saramago | 09:15

Cerca de 300 professores realizaram esta sexta-feira um protesto em frente ao Parlamento ao mesmo tempo que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, participava no debate parlamentar da proposta do Orçamento do Estado.



O plenário foi de "exigência" ao Governo e aos diferentes partidos para que, na discussão na especialidade, sejam levadas em conta as reivindicações dos professores, referiu Mário Nogueira.



Os professores aprovaram uma moção a ser apresentada junto dos diferentes grupos parlamentares. A moção exige que seja garantido, "em 2019, o início do faseamento da recuperação para a carreira dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que estiveram congelados".



Por sua vez, Tiago Brandão Rodrigues sublinhou que o investimento feito em cada aluno aumentou em 21% na atual legislatura. "O investimento na Escola Pública aumenta em 2019, pela quarta vez consecutiva e é o maior orçamento alocado à Educação desde há oito anos", referiu.



A deputada do PSD, Margarida Mano, destacou que "para 2019, só o gabinete do ministro gasta mais 16% do que em 2015, quando acumulava as pastas da Educação, Ciência e Ensino Superior".



Tiago Brandão Rodrigues explicou que a redução do peso do Orçamento para a Educação no Produto Interno Bruto resulta da redução de alunos.