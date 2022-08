Aumenta a contestação no setor da Educação, com as estruturas sindicais, que esta quinta-feira se reúnem com o ministro da Educação, João Costa, a defenderem que “ é urgente aumentar salários em todos os escalões da carreira docente”. O secretário-geral da Federação Nacional de Educação (FNE), João Dias da Silva, acrescenta que “a ser aberto o processo negocial, em setembro, os salários deverão ser atualizados neste ano e também no próximo”.









