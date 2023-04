u Sem acordo à vista com o Ministério da Educação, os sindicatos dos professores retomaram esta segunda-feira, no arranque do 3.º período, os protestos. Mantêm a ameaça de greve às avaliações finais este ano e já estão a preparar um plano de luta para o próximo ano letivo.



"Se nós agora decidíssemos acabar, era deitar fora esse capital de luta que está acumulado.









