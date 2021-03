Professores notam "abandono de interesse" dos alunos nas aulas online

Os diretores escolares alertaram para os crescentes casos de "abandono de interesse e motivação" dos alunos do ensino básico e secundário cansados do ensino 'online', que voltou a marcar o segundo período de aulas.

Termina esta sexta-feira o segundo período no ensino obrigatório. Foram três meses de aulas em que a maioria do tempo foi passado em casa, com aulas em frente a um computador, devido ao agravamento de casos de covid-19.

"Houve mais aulas à distância do que presenciais. No caso dos mais novos, a diferença foi menor", disse Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), referindo-se aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo que regressaram à escola a 15 de março.