Os sindicatos de professores avançam, esta quinta-feira, para a 6.ª ronda negocial com o Ministério da Educação sobre o novo regime de recrutamento e colocação de professores, com dois pontos classificados como ‘linhas vermelhas’. Recusam a proposta de criação de equipas de diretores - Conselhos de Quadro de Zona Pedagógica e defendem o descongelamento do tempo de serviço.









Ver comentários