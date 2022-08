Profissionais de saúde pedem escusa devido a "pressão e condições sub-humanas", alerta Iniciativa Liberal

O presidente da Iniciativa Liberal afirmou esta sexta-feira compreender os pedidos de escusa de profissionais de saúde, por trabalharem sob "pressão" e em "condições absolutamente sub-humanas", e criticou a reação do Presidente da República.

"O senhor Presidente da República, com a responsabilidade que tem, devia ter mais cuidado com essas expressões, devia ler as cartas lancinantes que os médicos e outros profissionais de saúde escrevem quando pedem essas escusas", referiu João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, à margem de uma reunião com a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Portimão.

Numa entrevista à CNN Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa disse que é preciso as pessoas olharem para o direito e que "há casos em que a lei permite [invocar escusa de responsabilidade], mas, em regra, não permite".