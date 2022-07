Profissionais de saúde protestam contra caos que se vive nas urgências do Hospital de Penafiel

O caos nas urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel, está a preocupar os profissionais de saúde que protestaram, esta tarde de terça-feira, no exterior da unidade hospitalar.



Cansados e sem soluções à vista, enfermeiros, médicos e assistentes operacionais, destacam que o serviço está lotado com mais de 60 doentes internados no serviço de urgência, alegadamente sem condições. Em comunicado, falam em doentes internados nos corredores de circulação "inclusive à frente das casas de banho, durante dias", no facto de não serem asseguradas a segurança do doente e do profissional de saúde e destacam a falta de condições de higiene e privacidade e alimentação desadequada.





Os profissionais de saúde vão mais longe e apontam ainda que "não é assegurada a total toma de medicação prescrita aos doentes" e que é frequente a "incapacidade de prestar cuidados seguros e de qualidade".No comunicado pode ler-se ainda que existe "um défice de recursos humanos que levam ao excesso de trabalho e que não permite o descanso adequado do pessoal".