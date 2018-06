Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto abandonado vai avançar no mês de julho em Armação de Pêra

Complexo residencial ‘Bayline’ vai ter seis edifícios, piscinas, campo de jogos e ginásio.

Ficam a 30 metros da praia e estavam ao abandono os terrenos onde começou a ser construído o empreendimento Lagoa das Garças, em Armação de Pêra, que foi comprado pelo milionário francês Claude Berda, um dos homens mais ricos de França e um dos maiores investidores imobiliários da Suíça.



O projeto, que agora se chama ‘Bayline’, prevê um investimento de 60 milhões de euros. O terreno foi vedado e as obras começam em julho.



O aldeamento começou a ser construído mas, nos últimos anos, esteve nas mãos dos bancos, após a falência da empresa Almagarça. Chegaram a ser feitas fundações para quatro dos edifícios mas o projeto parou devido à crise financeira.



O projeto inicial previa a construção de 296 apartamentos. Foi reformulado e o número foi reduzido para 256. ‘Bayline’ será um complexo residencial composto por seis edifícios de cinco a seis pisos. O projeto inclui piscinas, campos de jogos, ginásio, spa, estacionamento e armazéns individuais e só deverá estar concluído no final de 2020.



Como contrapartida, o investidor vai realizar a reabilitação de espaços envolventes ao projeto, como a conclusão do parque público de lazer ou a construção de um parque de estacionamento no antigo campo do Clube de Futebol ‘Os Armacenenses’, que pertence a uma empresa do grupo Vila Vita.



"Queremos ajudar a resolver alguns problemas na zona envolvente ao projeto e que envolvem várias entidades", assegurou ao CM José Cardoso Botelho, da ‘Vanguard Properties’, empresa do milionário Claude Berda e que comprou outro projeto falido na Senhora da Rocha, em Lagoa.