Projeto do Instituto Politécnico da Guarda vence concurso nacional de inovação

O projeto "Space Food Ideation" desenvolvido por estudantes do Instituto Politécnico da Guarda, que pretende inovar o setor agroalimentar no Espaço, venceu o concurso nacional do projeto Demola, inserido no "Link Me Up - 1000 ideias".

"'Space Food Ideation' é um projeto para melhorar a qualidade das refeições no Espaço. O objetivo é permitir que os astronautas e turistas espaciais passem a consumir refeições com sabor -- ao invés das habituais pastas e alimentos desidratados -- através de técnicas como, por exemplo, o cultivo hidropónico, impressão de alimentos sólidos em 3D ou embalagens comestíveis", refere o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O projeto, que arrecadou o primeiro prémio do concurso nacional do Demola, no valor de 5.000 euros, foi desenvolvido por estudantes do IPG em parceria com as associações Inovcluster e Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA).

Entre os 13 projetos a concurso, venceu a ideia da equipa constituída pelos alunos do IPG Breno Oliveira, Catarina Arada, João Rodrigues, Leonor Rodrigues, Nuno Craveiro e Raquel Pinho e por elementos das associações Inovcluster e CATAA.

"O grupo criou diferentes cenários de experiências gastronómicas, os quais poderão vir a ser desenvolvidos por empresas do setor agroalimentar", é referido no comunicado.

Para Joaquim Brigas, presidente do Politécnico, a distinção "é o reconhecimento da qualidade e da inovação dos projetos desenvolvidos no IPG, tanto por estudantes, como por docentes".

"Estamos empenhados em criar ambientes de trabalho conjunto entre estudantes, docentes, investigadores e empresas. A estreita ligação que o IPG mantém com a indústria permite-nos antecipar as necessidades do mercado de trabalho, capacitando os nossos estudantes para se tornarem empreendedores e/ou aumentarem a competitividade das empresas onde irão trabalhar", acrescenta o responsável.

Teresa Paiva, docente no IPG e coordenadora do projeto, disse que recebeu a distinção do "Space Food Ideation" com "imenso orgulho".

"Sempre acreditei nesta ideia e pensei que poderia vir a estar no pódio do concurso. Os alunos estiveram à altura do desafio e fizeram uma apresentação competente e profissional do projeto, o qual acabou por ser distinguido com o primeiro prémio no valor de 5.000 euros", refere, no comunicado.

A cerimónia de atribuição dos prémios do concurso nacional decorreu no Instituto Politécnico de Santarém, na semana dedicada ao empreendedorismo.

O mesmo projeto do IPG destinado a melhorar a qualidade das refeições no Espaço também venceu a 1.ª fase do concurso Demola do 'Link Me Up -- 1000 ideias' da Guarda, realizada no mês de julho.