Proteção Civil alerta para chuva forte em cinco ilhas dos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) alertou hoje para a previsão de agravamento do estado de tempo no arquipélago e para a possibilidade de chuva forte nas ilhas do grupo central.

Em comunicado, a Proteção Civil açoriana refere que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, associada a uma depressão centrada a noroeste, irá condicionar o estado do tempo no arquipélago podendo provocar precipitação forte nas ilhas da Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial.

O aviso amarelo, devido ao agravamento do estado do tempo, sobretudo para a precipitação, irá vigorar entre as 09h00 locais (10h00 em Lisboa) e as 21h00 desta segunda-feira, situação que levou a Proteção Civil e recomendar que sejam tomadas medidas de autoproteção.

"Mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes à sua residência. Guarde os objetos soltos do jardim e o caixote do lixo ou outros que possam ser projetados pelo vento", adverte a Proteção Civil, recordando que "um objeto, mesmo que leve, projetado por vento forte pode causar grandes prejuízos materiais e acidentes pessoais graves".

O SRPCBC lembra também que a população açoriana deve evitar circular sem necessidade, para não "atrapalhar a circulação das forças de segurança" e "colocar em risco a sua própria segurança".

"Em locais não pavimentados, redobre a sua atenção, pois as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", advertem as autoridades.