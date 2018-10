Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil alerta para vento forte, agitação do mar e chuva

Leslie deverá afetar a partir do fim da tarde a costa entre Sines e Leiria, começando pela grande Lisboa.

13:31

Ventos fortes, agitação marítima e chuva são os principais receios da Proteção Civil para a passagem do furacão Leslie por Portugal, recomendando-se que a população se afaste das zonas costeiras e proteja pessoas e bens.



O furacão Leslie deverá afetar a partir do fim da tarde a costa entre Sines e Leiria, começando pela área metropolitana de Lisboa.



O comandante Belo Costa, da Autoridade de Proteção Civil, disse aos jornalistas que no período crítico, entre as 23h00 de sábado e as 04h00 de domingo, a recomendação é mesmo não sair de casa e evitar completamente o trânsito em zonas costeiras.