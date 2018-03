Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil da Madeira recomenda cuidados face a chuva e vento

Poderão registar-se rajadas de vento de 130 quilómetros/hora nas zonas montanhosas.

Por Lusa | 14:33

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira emitiu esta quinta-feira um aviso de agravamento geral do tempo, com rajadas de vento de 130 quilómetros/hora nas zonas montanhosas.



"Com a aproximação e passagem, a norte do arquipélago da Madeira, de uma vasta depressão frontal, de forte atividade, prevê-se para as próximas horas um agravamento geral do estado do tempo, em particular no que se refere ao vento", diz o aviso do SRPC.



De acordo com as previsões, o vento será em geral forte desde o início da tarde de hoje e o fim da tarde de sexta-feira, em particular durante a noite e o início da manhã.



Neste período, as rajadas do vento poderão chegar a 100 quilómetros/hora na costa sul e 130 quilómetros hora nas regiões montanhosas.



Na costa norte da Madeira e em Porto Santo as rajadas previstas são da ordem dos 70 quilómetros/hora.



"Entre o fim desta quinta-feira (dia 08) e a tarde de amanhã (dia 09) preveem-se períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente moderados ou fortes nas regiões montanhosas, potencialmente acompanhados de trovoada. Amanhã (dia 09), entre o início da manhã e o fim do dia, prevê-se mar agitado com ondas de sudoeste da ordem dos quatro a cinco metros na costa sul da ilha da Madeira e em Porto Santo, onde esta situação se deverá manter durante o dia 10 (sábado)", acrescenta o comunicado.



A Proteção Civil enumera várias medidas de autoproteção devido à chuva, como estar atento aos avisos e recomendações das autoridades, reduzir a velocidade na condução, ter atenção aos lençóis de água que podem formar-se na estrada e desobstruir sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados.



Para o vento forte, recomenda-se fechar portas e janelas e retirar os objetos soltos que se encontrem nas varandas e peitoris das janelas, bem como evitar as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica e não circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.



Devido à agitação marítima, há que evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias) e, nas zonas em risco de erosão costeira, a população deverá tomar atenção à eventual afetação de edifícios (habitações, estabelecimentos comerciais, apoios de praia), localizados junto à costa ou próximo de praias.



A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional emitiram na quarta-feira avisos alertando para as condições atmosféricas adversas no arquipélago da Madeira.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocaram o arquipélago sob avisos meteorológicos laranja (para vento) e amarelo (para agitação marítima, vento e precipitação) até sábado.