Protesto em Évora retrata como vivem sem-abrigo para exigir direito à habitação

A situação em que vivem os sem-abrigo foi retratada, este sábado, em Évora, durante uma manifestação em defesa do direito à habitação, com vários sacos cama e malas de viagem no chão da principal praça da cidade.

Tratou-se de uma ação simbólica realizada na Praça do Giraldo, considerada 'sala de visitas' de Évora, pelo movimento Porta a Porta e integrada na manifestação nacional para reivindicar melhores condições no acesso à habitação.

"A ideia foi retratar a imagem que se vê por todo o país em que pessoas que até têm trabalho, mas não têm condições para ter uma habitação condigna e acabam por viver na rua", afirmou à agência Lusa Ivo Luz, um dos dinamizadores do movimento em Évora.