PS e direita chumbam tempo de carreira dos professores

A Assembleia da República rejeitou esta sexta-feira os projetos-lei de BE e PCP para recuperação integral do tempo de serviço congelado dos professores, assim como outras carreiras e corpos especiais. PS, PSD e CDS-PP votaram contra e o Iniciativa Liberal absteve-se.Já o Chega votou a favor do diploma do PCP, abstendo-se no do BE. Livre, PCP e BE votaram favoravelmente as duas propostas, que acompanhavam uma petição com mais de 60 mil assinaturas, entregue por dez organizações sindicais de professores.Numa declaração de voto, o PSD voltou a defender a recuperação integral do tempo congelado, mas alegou ter votado contra porque entende que esta matéria tem de ser negociada entre Governo e sindicatos."Defendemos, antes tal como agora, que os termos e o modo como se dará a concretização da consideração do tempo remanescente para recuperação integral [...] terão de ser estabelecidos pelo Governo, em processo negocial", sustenta, frisando que os diplomas de BE e PCP não garantem "o compromisso simultâneo entre o equilíbrio da situação do País e a sustentabilidade da Educação Pública".Já o CDS-PP só aceita a recuperação integral do tempo de serviço congelado com uma revisão do Estatuto da Carreira Docente que confira maior peso ao critério do mérito na progressão.O PSD defendeu, em declaração de voto, que "os professores, tal como as restantes carreiras especiais, ficaram assim assumidamente menos valorizados do que as gerais, o que causa uma situação injusta no seio do Serviço Público, que devia ser um exemplo de probidade e justiça laboral".Em reação, a Fenprof garantiu que não vai desistir da recuperação integral. A organização anunciou um "Plenário Nacional em Lisboa, em janeiro, no qual os professores aprovarão as ações e as lutas (bem como os seus tempos)". A Fenprof frisou que o PSD fez depender a aprovação do requisito de "estar no Governo", omitindo que, enquanto o foi, manteve as carreiras congeladas. E acusou o CDS-PP de "denegrir a imagem social" da classe.Os professores recuperaram 2 anos, 9 meses e 18 dias na última legislatura e exigem mais 6 anos, 6 meses e 23 dias para completar os 9 anos, 4 meses e 2 dias em que a carreira esteve congelada.O BE e o PCP propuseram, nos dois diplomas esta sexta-feira chumbados, que a recuperação ocorresse de forma faseada, ficando concluída em 2025. Sublinharam ainda que os docentes são prejudicados face à carreiras gerais e aos colegas das ilhas.