O efetivo da PSP vai ser reforçado com 48 elementos que irão desempenhar funções operacionais em território nacional ou internacional integrando as missões das forças destacadas. Os novos reforços do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP são canídeos e vão custar 222 600 euros (210 000 + IVA), de acordo com o concurso público celebrado em agosto, entre a PSP e o centro canino Alfa Dog Lda de Almargem do Bispo, Sintra.









