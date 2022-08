A polícia de Viana do Castelo vai usar um drone de última geração para vigiar, hoje à tarde, o Desfile da Mordomia, que traz para as ruas da capital do Alto Minho perto de 80 milhões de euros em joias e artigos de ourivesaria. As novas tecnologias vão apoiar um efetivo de mais de 200 agentes policiais, fardados e à civil, que prometem “segurança máxima” no evento.









“Os valores avultados envolvidos no evento fazem com que, à semelhança de edições anteriores, o comando da PSP de Viana do Castelo empenhe todo o efetivo policial na segurança pública, além de que contamos também com apoio de outros comandos e de dispositivos tecnológicos”, detalhou ao Correio da Manhã o oficial da PSP responsável pela segurança das festas. Miguel Araújo explicou que o drone vai filmar tudo o que acontece nas principais artérias de Viana do Castelo, “de uma perspetiva superior”, o que permite à polícia detetar, em tempo real, movimentações suspeitas, e intervir rapidamente.

A organização estima receber, até domingo, último dia da Romaria, cerca de um milhão de visitantes e por isso foi preparado um dispositivo especial de segurança e proteção civil que junta, no mesmo centro de controlo, polícia, bombeiros, INEM e Proteção Civil. “O objetivo é a partilha de informação e conhecimento em tempo real, para que não possa haver falhas”, rematou o responsável policial pela segurança.









Leia também Imagem de Nossa Senhora de Fátima recebeu coroa há 75 anos Esta quarta-feira as Festas d’Agonia arrancaram com bombos, cabeçudos, concertinas desgarradas e milhares de pessoas a assistir. Hoje há desfile da Mordomia, às 16h00, com 709 mulheres a percorrerem, trajadas e ouradas, as principais ruas da capital do Alto Minho. “Estávamos com saudades e está a ser tal e qual como esperávamos”, disse esta quarta-feira ao CM Rui Garrido, morador, que assistia, emocionado, ao arranque da Romaria.

6000



pessoas saem às ruas de Viana do Castelo integradas nos dez principais momentos das Festas. São as mordomas e lavradeiras, figurantes em procissões religiosas e no cortejo histórico etnográfico, que mostram o orgulho em ser de Viana.





Procissão ao Mar



A embarcação ‘Nossa Senhora de Fátima’, da família Fernandes, é aquela que, este ano, transporta o andor de Nossa Senhora da Agonia na procissão ao mar. “É uma honra enorme”, disse ao CM o patrão do barco, Marco Fernandes.