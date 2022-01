Publicadas medidas para combater a pandemia de Covid-19 que entram em vigor na segunda-feira. Recorde as regras

A resolução do Conselho de Ministros que altera as medidas de contenção da pandemia, promovendo o reforço da testagem e da vacinação foi publicada esta sexta-feira, entrando em vigor às 00:00 de 10 de janeiro.

Assumindo que a incerteza sobre a evolução do vírus e da pandemia de covid-19 e sobre a gravidade da variante Ómicron exige "cautela e prudência", o documento mantém ou prorroga algumas das medidas que já estavam em vigor, avançando ainda com algumas novas.

"Em especial, são mantidas as regras que promovem o reforço da testagem, sendo ainda adotadas medidas de incentivo à administração da terceira dose de uma vacina contra a covid-19", lê-se no documento.





Medidas:



- Recomeçam as aulas a 10 de janeiro

- Testagem feita nas próximas semanas

- Deixa de haver isolamento de turmas no caso de um caso de Covid-19



Isolamento

- Para casos positivos e coabitantes

- Quem recebeu dose de reforço fica isento de isolamento em caso de contacto de risco



Testagem

- Quem já tem a dose de reforço da vacina Covid fica isento de teste

Trabalho

Teletrabalho mantém-se obrigatório até dia 14 de janeiro, e recomendade depois dessa data





- Lojas e centros comerciais deixam de estar proibidos de fazer saldos e promoções- Lotação passa a 1 pessoa por 5m2- Os bares e discotecas podem abrir apenas a partir de dia 14 de janeiro- O acesso a estes estabelecimentos depende de teste (para quem não tem dose de reforço)- Mantém-se a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na rua- Visitas a lares- Visitas a estabelecimentos de saúde, hospitais, pacientes internaods- Grande eventos- Recintos desportivos (salvo indicação da DGS)- Mantém-se controlo de fronteiras terrestres e aéreas- Mantem-se obrigatoriedade de teste negativo a todos os passageiros de voos que chegam a Portugal- Restaurantes- Estabelecimentos turísticos e Alojamento Local- Espectáculos culturais- Eventos com lugares marcados- Ginásios