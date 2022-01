António Costa: Há um ano havia 318 surtos de Covid-19, hoje há 51

O Governo preparou quarta-feira à tarde, após a reunião do Infarmed, as medidas de contenção que foram discutidas e aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros. O primeiro-ministro António Costa anunciou as atualizações nas medidas depois do encontro.



"Tal como estava previsto, o Conselho de Ministros fez avaliação da situação", sublinhou Costa, enfantizando o "muito bom ritmo" do processo de vacinação. "Estamos a vacinar em média 84 mil pessoas por dia", afirmou, dizendo que 89% da população já tem esquema vacinal completo e recordando que mais de três milhões de pessoas já receberam a dose de reforço em Portugal.

"Para os mais de 65 anos já atingimos cobertura vacinal após reforço de 83%", afirmou o primeiro-ministro, destacando também a corrida à testagem, que aumentou cinco vezes, como importante para a prevenção, assim como outras medidas, como o controlo de fronteiras terrestres e aéreas.



"A alta transmissibilidade da variante Ómicron foi crescente ao longo deste período e é absolutamente dominante, representando 90% dos casos", explicou, recordando que a 21 de dezembro as medidas foram antecipadas precisamente devido à dúvida sobre o nível de risco e severidade da vacinação. "Todos os especialistas disseram de forma inequívoca que apesar da alta transmissibilidade da Ómicron, que nos tem colocado em novos máximos de novas infeções, a verdade é que tem sido muito evidente que a variante oferece menor severidade", garantiu Costa, recordado o que foi dito na reunião com especialistas no Infarmed. "Há um número muito inferior de internamentos, de internamentos em cuidados intensivos e um número muito inferior de óbitos a lamentar", afirmou.



O objetivo do Governo é manter em vigor um conjunto de medidas de prevenção que travem a tendência de aumento do número de novos casos de Covid-19. As previsões apontam para que a pandemia atinja o pico durante a próxima semana. As projeções dos especialistas indicam que, nos próximos dias, o número de novos casos de pessoas com Covid-19 possa variar entre os 42 mil e os 130 mil por dia.



