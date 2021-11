Desde maio, a adesão em massa dos portugueses à vacinação contra a Covid-19 poupou cerca de 200 mil infeções, 135 mil internamentos em enfermaria, 55 mil em Unidades de Cuidados Intensivos, tendo evitado ainda 2300 mortes. "É prioridade reforçar a vacinação das pessoas à medida que o tempo vai passando", defendeu Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, na reunião no Infarmed, em Lisboa, de balanço da pandemia.