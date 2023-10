Puxões de cabelos e empurrões: Ativistas que bloquearam rua de São Bento agredidas por condutor de camião

As três ativistas, do grupo ambientalista Climáximo, que bloquearam, esta quarta-feira, o trânsito na rua de São Bento, em Lisboa, como forma de protesto contra a crise climática, foram agredidas por um condutor de um camião.No vídeo, é possível ver o homem a sair da viatura e a puxar os cabelos a uma das jovens bem como, a arrastar as restantes para fora do seu alcance para pode continuar o seu trejeto.As mulheres sentaram-se na estrada durante mais de 20 minutos e acabaram por ser detidas, informa o grupo num comunicado enviado às redações. Para além das jovens que impediram a passagem dos carros e demais veículos, outros jovens estiveram no local para entregar panfletos com algumas das principais reivindicações.O Climáximo tem sido protagonista de diversas ações de consciencialização polémicas sobre o clima em Portugal. Os ativistas deste coletivo atiraram tinta verde ao ministro do Ambiente, pintaram a fachada da FIl de vermelho durante um evento sobre aviação e bloquearam o trânsito na Segunda Circular. No último protesto, dois dos jovens chegaram mesmo a pendurar-se num viaduto.