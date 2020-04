Qual é o risco de ser infetado pelo coronavírus em cada concelho de Portugal? Saiba tudo aqui

Sabe qual é o risco de ser infetado pelo coronavírus em cada ponto de Portugal? Um grupo de investigadores desenvolveu um mapa que, com base no número de novos casos positivos registados diariamente em cada município, avalia o risco de ser infetado em cada concelho do país.



Esta é uma ferramenta que poderá, além de ser consultado pelo público, ajudar as autoridades a perceber onde devem aplicar medidas mais restritas e até quando se deverá manter o isolamento.



O mapa, que pode ajudar a entender a evolução da pandemia em Portugal, foi desenvolvido por uma equipa de investigadores em Geoestatística e Ciências Espaciais de Dados do CERENA - Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico - com experiência substancial em projetos de Epidemiologia Ambiental.



Os três mapas disponíveis: