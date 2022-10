Queda de árvore de grande porte em Braga obriga a corte de trânsito

Uma árvore de grande porte caiu esta quarta-feira, pelas 08h00, na cidade de Braga, junto à Segurança Social, obrigando ao corte temporário do trânsito entre o tribunal judicial e a Avenida 31 de Janeiro.

No local, já se circula, mas ainda com alguns condicionalismos, devido aos trabalhos de limpeza da via que ainda decorrem.

A Proteção Civil registou entre as 18h00 de terça-feira e as 10h00 desta quarta-feira 295 ocorrências relacionadas com o mau tempo, com Braga e Porto a registar o maior número, sobretudo quedas de árvores e inundações.

"Até às 10h00 foram registadas 295 ocorrências, 112 das quais quedas de árvores, 110 inundações e 23 relativas a quedas de estruturas", disse Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos de Braga e Porto, com 54 ocorrências cada um, Aveiro com 40 e Lisboa com 38 foram os mais afetados, segundo Miguel Oliveira, destacando não haver registo de ocorrências graves.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 21h00 desta quarta-feira devido à chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga têm aviso laranja por causa do vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h) no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Também por causa do vento, mas sob aviso amarelo estão os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, até às 12h00 desta quarta-feira, e depois entre as 06h00 e as 15h00 de quinta-feira.