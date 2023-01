Queda de neve corta e condiciona estradas em várias regiões do Norte do País

Com a descida das temperaturas, há várias zonas de Portugal onde a neve já cai, sobretudo nas zonas mais altas do Norte.



Devido ao mau tempo, algumas estradas estão cortadas principalmente no distrito de Vila Real.

Ao minuto Atualizado a 18 de jan de 2023 | 10:41

Carros e ruas cobertas de neve principalmente nas zonas mais altas do Norte do País

Estrada que liga Castro Daire a Cinfães está cortada devido a queda de neve

Concelho da Guarda ficou pintado de branco após queda de neve

Fafe, Bragança e Montalegre cobertas de branco após queda de neve

10:07 | 18/01 Lusa Aulas suspensas em Montalegre devido à neve e gelo nas estradas Os transportes escolares e as atividades letivas estão suspensas hoje em Montalegre devido à queda de neve, deixando em casa cerca de 600 alunos, disse a Proteção Civil e o agrupamento de escolas. Os transportes escolares e as atividades letivas estão suspensas hoje em Montalegre devido à queda de neve, deixando em casa cerca de 600 alunos, disse a Proteção Civil e o agrupamento de escolas. O Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, avisou a comunidade educativa que hoje não haverá atividades letivas nas escolas do agrupamento e a Proteção Civil Municipal disse também que não se realizará o transporte escolar.



Assim, por causa da neve acumulada na maioria das vias do concelho desde o final da tarde de terça-feira e a formação de gelo devido às baixas temperaturas, não se realizam os transportes para a escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como para a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) Montalegre.



O município vizinho de Boticas já tinha anunciado na noite passada que o transportes escolar não se iria realizar na manhã de hoje para o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, também devido à neve e ao gelo.

10:01 | 18/01 Lusa Vila Pouca de Aguiar suspende aulas por causa da neve e gelo A Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar anunciou que esta quarta-feira as escolas do concelho vão estar fechadas por "não existirem condições" para a circulação em segurança de transportes escolares, devido à neve e ao gelo. A Proteção Civil de Vila Pouca de Aguiar anunciou que esta quarta-feira as escolas do concelho vão estar fechadas por "não existirem condições" para a circulação em segurança de transportes escolares, devido à neve e ao gelo. A neve que caiu em vários municípios do distrito de Vila Real levou hoje à suspensão de transportes escolares e de aulas em municípios como Vila Pouca de Aguiar, Boticas e Montalegre. Em Ribeira de Pena, segundo o presidente da autarquia, João Noronha, há "constrangimentos" nas zonas de Alvadia e Canedo, não havendo esta manhã transportes escolares destas localidade também devido à neve e ao gelo.