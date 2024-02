Queens of The Stone Age atuam em agosto no festival de Vilar de Mouros em Caminha

Os norte-americanos Queens of The Stone Age são a primeira banda anunciada para o festival de Vilar de Mouros, marcado para agosto nesta localidade minhota, revelou esta quinta-feira a organização.

O festival decorrerá de 21 a 24 de agosto e a banda de Josh Homme apresenta-se em palco no primeiro dia.

Formados na Califórnia nos anos 1990, os Queens of The Stone Age têm tido presença regular em Portugal, sobretudo em contexto de festival. Em 2023 atuaram no festival NOS Alive, em Oeiras.

Em 2023, o festival de Vilar de Mouros recebeu cerca de 70 mil pessoas para ver nomes como Limp Bizkit, The Prodigy, Pendulum, James.

Para este ano, a organização promete "melhores condições de acesso, mais parques de estacionamento e melhor circulação no recinto".

Apresentado como o primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do 'Woodstock à portuguesa', o Vilar de Mouros aconteceu em 1971, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A primeira edição do festival, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.