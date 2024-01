As queixas recebidas pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) sobre falhas nos procedimentos de alta dos doentes triplicaram em 2023, com um total de 116 casos que comparam com os 38 do ano anterior. Houve 107 reclamações relativas ao Serviço Nacional de Saúde e sete que envolvem hospitais privados.













