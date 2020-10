Rastreio em Montalegre a bombeiros de Salto deteta dois casos positivos de Covid-19

A corporação dos bombeiros de Salto, concelho de Montalegre, disse esta terça-feira que testou 33 operacionais e dois deram positivo à covid-19, justificando a iniciativa com o surto detetado num lar de idosos, onde se registam 36 infetados.

O comandante dos bombeiros de Salto, Hernâni Carvalho, disse hoje em comunicado que, "em virtude das circunstâncias" verificada naquela localidade, a corporação decidiu testar os operacionais que estiveram de serviço nos últimos 15 dias.

"Num total de 33 testes realizados, dois elementos testaram positivo para o novo coronavírus. Estes elementos, com relação familiar a colaboradoras do lar de Salto, estão em isolamento, encontram-se assintomáticos e a nossa primeira palavra é de total solidariedade para com eles, as suas famílias, com votos de que tenham uma recuperação rápida", salientou.

Segundo o comandante, "até agora, continuam em isolamento profilático, apesar do teste negativo e de todos estarem assintomáticos, cinco elementos do corpo de bombeiros".

Os primeiros quatro casos de funcionárias do Lar de Nossa Senhora do Pranto positivas à covid-19 foram conhecidos na quinta-feira e, na sexta-feira, foi realizado um rastreio a utentes da instituição, trabalhadores e familiares diretos.

Entre idosos e funcionários há 36 casos positivos na instituição, mas o surto alastrou-se à comunidade e também há o registo de dois alunos da Escola do Baixo Barroso infetados.

O rastreio dos bombeiros foi uma iniciativa do comando da corporação e os testes foram pagos pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salto.

"Neste momento, estamos a analisar toda a situação com a Autoridade de Saúde Pública, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Montalegre para tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança de todos os nossos operacionais mas, de igual modo, para garantir o socorro à população e todo o apoio no combate a esta pandemia para o qual estamos motivados", explicou o comandante.

Segundo o boletim epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, o concelho de Montalegre contabilizava na segunda-feira 45 casos ativos de covid-19, a grande maioria residentes na vila de Salto.

Desde o início da pandemia este concelho do distrito de Vila Real registou um total de 47 casos.

O presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, disse que foram também detetados dois casos de profissionais de saúde infetados no centro de saúde da sede do concelho.

O autarca acrescentou que a situação no concelho está a ser monitorizada e que, se for necessário, serão "tomadas medidas mais drásticas".

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Montalegre foi acionado na sexta-feira e foram implementadas medidas de prevenção para "impedir a disseminação descontrolada do vírus" em Salto, como o cancelamento por tempo indeterminado da feira local, que se realiza aos domingos, bem como de todas as atividades litúrgicas, como missas e ensaios do coro nesta freguesia.

Foram também suspensos os serviços públicos camarário no Baixo Barroso e o polo de Salto do Ecomuseu está encerrado temporariamente.

"Temos consciência de que o vírus está disseminado pela comunidade, mas temos o conforto de sentir que Salto está praticamente deserto e as pessoas estão a evitar saídas e encontros e é esse o caminho que temos que percorrer", afirmou o presidente.

Em Portugal, morreram 2.032 pessoas dos 80.312 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.