Reclusos apanham coronavírus durante precárias e regressam infetados às cadeias de Vale de Judeus e Pinheiro da Cruz

As cadeias de Vale de Judeus e Pinheiro da Cruz registaram os primeiros casos de reclusos regressados de saídas precárias, infetados com a Covid-19. Em ambos os casos, os presos já terão sido transportados para o hospital-prisão de Caxias.

A denúncia foi feita ao CM pelo SIndicato Nacional da Guarda Prisional, que aponta como de especial gravidade o caso de Vale de Judeus. "Trata-se de um recluso que regressou à prisão no fim de semana de 9 e 10 de maio, após cinco dias de saída precária. Começou com sintomas na quarta-feira, e só nesse dia fez o teste. Ontem (segunda-feira) soube-se que estava infetado. Ele permaneceu, mesmo após a realização do teste, com outros dois reclusos numa camarata", explicou ao CM Jorge Alves, presidente do sindicato da Guarda Prisional.

Só depois de se ter confirmado a infeção por Covid-19, é que os dois reclusos que tiveram contacto mais próximo com o preso infetado foram colocados em isolamento. O mesmo, até agora, "ainda não aconteceu com os pelo menos quatro guardas que lidaram mais de perto com o recluso", acrescentou Jorge Alves.



"O seu contacto, ocasional, de proximidade com risco de contágio foi identificado e, na sequência de articulação com a saúde pública, está em isolamento e sob vigilância de sintomas, aguardando que lhe seja realizado teste", explicou a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, em resposta ao CM.

Também ontem, segunda-feira, se registou a confirmação de outro caso de infeção por Covid-19, desta feita na cadeia de Pinheiro da Cruz. O recluso regressou à cadeia no dia 11 de maio e ficou em isolamento profilático, durante a qual apresentou sintomas de doença dia 15 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à Covid 19. O recluso foi encaminhado para o Hospital Prisional para internamento e tratamento.

A outra situação é a de um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus que regressou ao E P dia 9 de maio e se encontrava, por isso, em isolamento profilático sob vigilância médica, o qual apresentou sintomas de doença dia 13 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à Covid 19. O recluso foi igualmente encaminhado para o Hospital Prisional para internamento e tratamento. "Os seus dois contactos, ocasionais, de proximidade com risco de contágio foram identificados e, na sequência articulação com a saúde pública, estão em isolamento e sob vigilância de sintomas, agradando a realização do teste", explica a Direção-Geral dos Serviços Prisionais.