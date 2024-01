A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) recuperou 13 milhões de euros para os lesados no caso Afinsa, de fraude com selos, que se arrasta há 17 anos. O esquema decorreu entre o final dos anos 90 e 2006, com a Afinsa a prometer lucros elevados com a compra e venda de selos, o que veio a comprovar-se ser uma fraude.









“Passados 17 anos do caso Afinsa ter lesado milhares de consumidores portugueses que investiram neste negócio ruinoso, a Deco conseguiu recuperar, após uma longa batalha judicial, um montante de cerca de 13 milhões de euros que será reembolsado a todos os lesados”, indicou a organização. “Num processo judicial que decorreu em Espanha”, a associação “disponibilizou informação a todos os investidores portugueses”.