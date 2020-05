“Redobre os cuidados com a postura”: podologista deixa aviso para teletrabalho

Em casa é importante que continue a trabalhar nas mesmas condições que tem no escritório. Mas porque nem sempre é possível, "redobre os cuidados com a sua postura", sublinha o podologista Francisco Oliveira Freitas

CM - Como manter uma postura correta em teletrabalho?

- É fundamental que organize o seu espaço de trabalho e opte por uma superfície estável, como uma secretária ou uma mesa. É indispensável uma boa cadeira, de forma a prevenir a fadiga e desconforto, proporcionando uma postura corporal saudável. Escolha uma com assento regulável, de modo a que a sua altura seja facilmente ajustável. O assento deve ser macio e almofadado, já a base da cadeira deve também ter rodas, para que se consiga deslocar com as costas direitas, e ser grande o suficiente para promover estabilidade, enquanto que a parte traseira da cadeira deve servir de apoio tanto à parte inferior como à superior das costas.

- Como montar o escritório em casa?

- Mantenha o monitor do computador ao nível dos seus olhos, utilizando um suporte, livros ou até resmas de papel; use uma almofada se a cadeira não tiver curvatura lombar; ajuste a altura da cadeira de modo a que, quando sentado, fique com os seus pés totalmente apoiados no chão e os joelhos ao mesmo nível da bacia. Não se incline para a frente nem para trás enquanto sentado, mantenha sempre o alinhamento correto do tronco e as costas apoiadas no encosto da cadeira.

- Que vícios devem agora ser evitados?

- Não trabalhe no sofá. Pouco tempo depois, vai dar consigo completamente mergulhado ou quase deitado. Não cruze as pernas e mantenha os pés apoiados no chão.





