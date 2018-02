Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforço na prevenção contra a peste suína

Situação da doença, altamente contagiosa, tem vindo a agravar-se na Europa.

Por Francisca Genésio | 27.02.18

A situação da Peste Suína Africana (PSA), doença altamente contagiosa que não afeta os humanos, "tem vindo a agravar-se" na Europa. Devido ao risco de circulação do vírus, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) emitiu vários alertas, reforçando que "as doenças não respeitam fronteiras" e que "é proibida a introdução na União Europeia [UE] a partir de países de fora da UE de carne e seus produtos para consumo próprio".



Nesta proibição incluem-se também o leite e todos os seus derivados, "uma vez que estes produtos podem ser veículo de doenças animais com impacto devastador, como é o caso da PSA". Quem desrespeitar a proibição, arrisca uma multa ou até mesmo ser alvo de um processo jurídico.



"Esta é uma doença que é facilmente propagada, à semelhança de outras. Desde que as pessoas não estejam em contacto, não há perigo", disse ao CM o bastonário da Ordem dos Veterinários, Jorge Cid, acrescentando que, ainda assim, "é importante que as pessoas não consumam coisas de origem desconhecida".



A DGAV pediu também aos produtores, comerciantes, transportadores, caçadores, veterinários e a todos os que lidam com estes animais para que reforcem as medidas preventivas, como a limpeza e desinfeção dos veículos que transportam os suínos.



"Várias doenças transmitidas pelos javalis"

O consumo de carne de javali, proveniente da caça, pode representar perigo para a saúde pública. Tal como o CM já havia noticiado no dia 17 de fevereiro, a Direção-Geral de Alimentação Veterinária determinou que fossem feitas inspeções sanitárias contra a trichinella - bactéria causadora da triquinelose.



"Há várias doenças que são transmitidas pelos javalis", disse Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Veterinários.



Alimentação para bebés é exceção

Os viajantes podem, no entanto, trazer de países de fora da União Europeia para Portugal produtos como leite em pó e alimentos para bebés, bem como alimentos especiais para consumo humano.



Podem ainda trazer produtos da pesca, incluindo peixe fresco (desde que eviscerado).



SAIBA MAIS

80%

dos animais morrem com a Peste Suína Africana. A doença atinge os suínos em qualquer idade e tem como sintomas a febre alta, perda de atividade e de fome, manchas avermelhadas e perda de mobilidade. A mucosa ocular pode ser afetada.



Doença provoca vómitos

A ingestão de comida contaminada pela PSA pode gerar ao ser humano vómitos, diarreia ou até uma intoxicação alimentar. Atualmente não existe vacina ou qualquer tratamento realmente eficaz contra a doença.