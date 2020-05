Refugiados infetados retirados de hostel em Lisboa

Vinte requerentes de asilo humanitário em Portugal, todos infetados com Covid-19, foram ontem retirados de um hostel na avenida Almirante Reis, em Lisboa, durante uma operação sanitária, e transportados para a mesquita da capital.Apenas 48 horas depois de terem sido testados durante uma operação de bombeiros, SEF, PSP e Proteção Civil realizada no Turkish Hostel, os refugiados souberam ser portadores da doença.Com eles, do hostel da avenida Almirante Reis, saíram outros 30 refugiados. Irão também para a mesquita de Lisboa já que, apesar de terem testado negativo, estão obrigados a ficar em quarentena profilática.As operações de fiscalização aos hostels da zona de Lisboa, onde se encontram os requerentes de asilo, vão continuar.

