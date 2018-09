Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Região Norte com maior esperança de vida à nascença de Portugal

Região é a que apresenta a maior esperança de vida à nascença e ultrapassa a média do País.

Por Cláudia Machado | 08:34

A região Norte concentra a maior esperança de vida à nascença do País. O indicador atinge os 81,13 anos para o total da população desta zona, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística, com base em dados referentes ao período entre 2015 e 2017. Por sub-regiões, foi no Cávado (formado pelos municípios de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro) que se registou a maior esperança de vida à nascença: 81,73 anos.



Também a região Centro (81,07 anos) e a Área Metropolitana de Lisboa (80,85 anos) ultrapassaram o valor médio nacional para a longevidade esperada no momento do nascimento (80,78 anos). Abaixo da média ficaram as regiões do Alentejo e do Algarve e, ainda, a Madeira e os Açores. Na comparação entre géneros, as maiores diferenças de longevidade registaram-se nas ilhas, onde as mulheres podem esperar viver, em média, mais sete anos.



O Norte e Área Metropolitana de Lisboa (AML) têm a menor diferença que, ainda assim, ultrapassa os cinco anos.



Já no que diz respeito à esperança de vida aos 65 anos, a AML ultrapassa, por pouco, o Norte. Na primeira, a população com 65 anos pode esperar viver mais 19,66 anos. Na segunda, são mais 19,65 anos. Para as mulheres, é também na AML que a longevidade é maior (mais 21,11 anos). Para os homens, é no Norte (17,89 anos).



Região de Leiria aumenta longevidade

O Instituto Nacional de Estatística revela que "nos últimos sete anos" todas as regiões" tiveram ganhos de longevidade, na esperança de vida à nascença. Mas a Região de Leiria destaca-se como aquela em que este aumento foi maior, atingindo os 2,24 anos. O menor acréscimo de longevidade foi registado nas de Trás-os-Montes, com apenas 0,49 anos.



A zona da Lezíria do Tejo foi a que mais ganhos obteve na longevidade aos 65 anos (1,51 anos) e o Alto Alentejo teve a menor subida (0,5 anos).