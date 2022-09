Registadas pelo menos 94 ocorrências em Portugal continental até às 07h00

A Proteção Civil registou entre as 00h00 e as 07h00 desta quarta-feira 94 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores, disse à Lusa o comandante Rodrigo Bertelo.

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu, cerca das 08h20, que naquele período os distritos de Lisboa, Viseu, Coimbra, Braga, Setúbal, Santarém e Porto foram os mais afetados.

"Quanto à ocorrência registada na terça-feira em Sameiro, no concelho de Manteigas, os trabalhos de limpeza, que foram interrompidos às 00h20, serão retomados às 08h30", adiantou.

A chuva que caiu na terça-feira na localidade de Sameiro, distrito da Guarda, arrastou terras e detritos das áreas ardidas da serra da Estrela.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à Lusa que às 03h48 foi dado o alerta para um movimento de massa (deslizamento de terras) na localidade de Sameiro.

A fonte referiu que ocorreu um movimento de terras e os detritos "foram para o leito do rio [Zêzere], que ficou alagado".

O presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano, disse que "os danos são enormes, várias viaturas foram arrastadas pela força da água, há casas e negócios afetados, estradas, iluminação pública, infraestruturas de água e saneamento, equipamentos desportivos e lúdicos, entre outros".

Por causa do mau tempo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para 14 distritos de Portugal continental devido à previsão de chuva por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoada e rajadas.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Vila Real, Bragança, Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 desta quarta-feira, e Portalegre, Évora e Beja até às 12h00 desta quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.