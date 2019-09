Reservas de água nas bacias hidrográficas recuam em agosto

O volume de água armazenada nas barragens portuguesas desceu no mês passado.Em agosto, verificou-se um recuo das reservas de água em todas as bacias hidrográficas do País, à exceção do Douro, região que face ao mês anterior viu o volume armazenado crescer 1,8%. É a única bacia hidrográfica do País com níveis de reserva superiores a 70% (71,3%), mostram os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.O volume de armazenamento é inferior à média para esta época do ano em todas as regiões abaixo do Mondego, à exceção da bacia do Arade (44,7%).Já a região sob influência do rio Sado regista o mais baixo nível de água do País (34,2%) onde, como no Oeste (44,9%) e Barlavento algarvio (40,6%), é menos de metade.