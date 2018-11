Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuva de novembro recupera barragens em Portugal

Indicação para a ocorrência de precipitação de norte a sul do País até ao final do mês.

Por João Saramago | 08:57

A precipitação registada nos primeiros dias deste mês e as previsões até dia 30 apontam para uma recuperação do volume de armazenamento na maior parte das barragens, depois do recuo generalizado verificado em outubro.



Os primeiros dados obtidos neste mês indicam uma subida do volume de armazenamento na barragem de Alqueva. O maior lago artificial da União Europeia estava a 31 de outubro com 79,7% da capacidade máxima, valor que seis dias depois subiu para 80,3%.



A norte, a Barragem do Alto Lindoso, no rio Lima, teve também uma evolução positiva passando de 22,7% para 23,5%.



Em sentido inverso, no rio Zêzere, a barragem do Cabril desceu de 47,2% para 45,6% e a de Castelo Bode (que abastece Lisboa e os concelhos vizinhos) recuou ligeiramente de 76,9% para 76,6%.



Recorde-se que no final de outubro - mês em que choveu 72% do que é habitual - treze das 60 albufeiras monitorizadas tinham reservas inferiores a 40%, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.