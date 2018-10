Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis retiram mais água do rio Tejo

Novo transvase para o rio Segura aprovado pelo governo espanhol.

Por Edgar Nascimento | 01:30

O Governo espanhol aprovou um transvase de 20 hectómetros cúbicos do rio Tejo para o Segura para este mês. A decisão é do Ministério para a Transição Ecológica e deve-se à falta de água na bacia do Segura – as barragens do sudeste de Espanha estão com 21,84% da sua capacidade de armazenamento, cerca de metade face à média dos últimos dez anos, o que agrava o cenário de seca.



Já a bacia do Tejo, do lado espanhol, está com 50,38% da capacidade de armazenamento – a média a dez anos é de 47,54%. No entanto, é provável que até final do ano Espanha avance para mais um transvase do Tejo para o Segura.



A retirada de água do Tejo deverá baixar os níveis nas albufeiras a jusante, incluindo as portuguesas. Segundo o último boletim de armazenamento divulgado pelo Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as albufeiras do Tejo estão a 66,8% da sua capacidade, ligeiramente acima da média (61,9%).



Projeto hidráulico que nunca reuniu consensos



O transvase Tejo-Segura é uma das maiores obras de engenharia na Península Ibérica. Os primeiros projetos começaram em 1933 mas apenas ficou concluído em 1979.



As águas do Tejo passam para o Segura a partir das barragens de Entrepeñas (Guadalajara) e de Buendía (Cuenca) para a de Talave (Albacete). O primeiro transvase aconteceu em 1981. O projeto nunca reuniu consensos, mesmo em Espanha, mas os governos do país vizinho têm argumentado com os empregos que a mudança das águas gera numa das regiões mais pobres do país - Múrcia.