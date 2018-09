Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mancha verde vinda de Espanha ameaça água do Tejo

Ambientalistas avisam que vaga de calor pode provocar mortandade de fauna no rio.

Por João Saramago | 01:30

O rio Tejo regista valores de oxigénio mínimos, que colocam em risco a fauna piscícola, de acordo com os dados da estação de monitorização da qualidade da água de Perais (Vila Velha de Ródão), a primeira existente em Portugal depois do rio cruzar a fronteira.



Os resultados são referentes aos primeiros 20 dias do mês, período em que as barragens espanholas de Alcántara e Cedillo, exploradas pela Iberdrola, efetuaram descargas que provocaram a acumulação de espuma e de algas no rio. O CM tentou contactar a Iberdrola, sem sucesso.



Para a vice-presidente da associação Zero, Carla Graça, "é uma realidade recorrente".



"Os dados da estação de Perais indicam níveis de oxigénio que atingiram o valor mais baixo no dia 9, com 1,6 miligramas de oxigénio dissolvido por litro (mg/l) e, nos dias 19 e 20, na ordem dos 1,9 mg/l".



O valor mínimo de oxigénio recomendável é de 5 mg/l. A ambientalista alerta que "com a subida da temperatura, tal como está previsto, pode haver uma mortandade de peixes".



Carla Graça acrescentou que "a estação reflete a qualidade da água vinda de Espanha, uma vez que não há descargas significativas de ETAR portuguesas neste local".



PORMENORES

Valor abaixo do limite

"Os valores de oxigénio dissolvido têm-se mantido abaixo do valor limite para o bom estado em algumas das estações monitorizadas em Fratel, registando-se, no entanto, melhorias ao longo da albufeira e do rio", confirmou ontem ao CM a Agência Portuguesa do Ambiente.



Ministro fez pedido

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, notificou em agosto o Governo espanhol para que seja feita uma descarga de superfície para que a qualidade da água no Tejo melhore. Existe um "ponto pior" que é Perais, revelou o governante.