Água do rio Tejo com sinais de degradação

Ambientalistas alertam para escassez de oxigénio constatada.

Por Cláudia Machado | 08:51

As águas dos rios e albufeiras de Portugal recebem o "sinal amarelo intermitente" da associação Zero, que assinala esta segunda-feira o Dia Nacional da Água alertando para os principais problemas do País neste setor. E o Tejo volta a ter destaque, pela negativa.



"Embora existam dados pouco atualizados", salienta a Zero, "tudo indica que a situação se tenha mantido estável" nos rios e albufeiras, "com exceção da bacia hidrográfica do Tejo, onde houve uma inequívoca degradação da qualidade da água", sendo necessárias "conversações urgentes" com Espanha. Em causa está a escassez de oxigénio na água.



Com "sinal vermelho" surgem as águas subterrâneas e residuais, as últimas devido à fraca evolução no seu tratamento.



Portugueses têm acesso a água segura

A análise da associação ambientalista Zero dá "sinal verde" à água que os portugueses consomem e destaca os dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, referentes ao ano passado: "99% da água que chega às torneiras dos portugueses é controlada e de boa qualidade (água segura), uma grande evolução já que em 1993 este indicador se cifrava apenas nos 50%", destaca.