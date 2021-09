As reservas de sangue dos tipos O- e B+ só chegam para quatro dias, segundo dados do Instituto Português do Sangue (IPS) no final da semana passada. Noutros cinco grupos, as reservas vão de quatro a sete dias, e apenas num é superior a dez dias. “A situação não é a ideal”, diz Joaquim Silva, presidente da Federação das Associações de Dadores de Sangue (FAS), classificando como “preocupante” as reservas do tipo O-.